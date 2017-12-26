KPMG в Украине в 2017 фингоду увеличила выручку на 32%

KPMG в Украине в 2017 финансовом году (закончился 30 сентября) увеличила выручку на 32% и нарастила численность персонала, указано в сообщении KPMG International

"2017 год прошел под знаком интенсивной и плодотворной как внешней работы с клиентами, так и определения "областей роста" новых услуг и технологических сервисов. Уже сейчас мы отмечаем особый интерес клиентов к услугам форензик, управления рисками и возобновление интереса к услугам в направлении инвестиций и рынков капитала", - цитируются в релизе управляющий партнер "КПМГ в Украине" Андрея Цымбала.

В целом по миру KPMG International в 2017 финансовом году увеличила совокупные доходы на 5% в местных валютах – до рекордных $26,4 млрд в эквиваленте. Компания указывает, что рост наблюдался во всех трех регионах: страны Северной, Центральной и Южной Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона (ASPAC) и страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMA).

KPMG также отчиталась об инвестировании более $1 млрд и найме более 37 тыс. специалистов, в результате чего общая численность персонала возросла до рекордных 197,3 тыс. человек. Среди новых перспективных сфер компания указывает кибербезопасность, данные и аналитика (D&A) и услуги по переходу на цифровые технологии.

KPMG, согласно информации на сайте, работает в Украине c 1992 года, предоставляет аудиторские, налогово-юридические, консультационные услуги, и услуги форензик.

Согласно госреестру, в стране зарегистрированы ООО "КПМГ-Украина", на 100% подконтрольное британской KPMG Limited, и ЧАО "КПМГ Аудит", в котором "КПМГ-Украина" владеет 30%, а 46,0169% принадлежит Анне Пархоменко и 23,9831% – А.Цымбалу.

"КПМГ-Украина" в 2016 календарном году получила 148,91 млн грн чистого дохода, что на 33,4% больше показателя 2015 года, увеличив чистую прибыль в 2,5 раза – до 17,63 млн грн.

"КПМГ Аудит" в 2016 году нарастила выручку на 37,3% – до 165,42 млн грн, а чистую прибыль – в 2.3 раза, до 17,19 млн грн.

Помимо того, в середине ноября 2017 года было зарегистрировано адвокатское объединение "КПМГ Право Украина", учредителями которого выступили руководитель практики по разрешению налоговых споров KPMG в Украине Лариса Антощук и руководитель отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Сергей Попов.