Экономика

18:25 21.03.2018

UBS оштрафован в Нью-Йорке на $230 млн за нарушения с ипотечным облигациями

Швейцарский банк UBS AG согласился выплатить $230 млн в рамках урегулирования претензий властей штата Нью-Йорк, связанных с продажей ипотечных облигаций в период до финансового кризиса 2008 года.

Как сообщил генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, штраф включает в себя компенсации клиентам на сумму $189 млн и выплату $41 млн в пользу штата.

Банк обвинялся в продаже ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), качество которых не соответствовало стандартам.

Ранее по аналогичному делу британский банк RBS согласился уплатить штраф в размере $500 млн, JPMorgan Chase и Bank of Americe - $1 млрд и $800 млн соответственно.

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