Экономика

13:07 21.03.2018

Ferrexpo в 2017г нарастила долю продаж в Центральной Европе и Турции, сократила в Китае и ЮВА

Ferrexpo в 2017г нарастила долю продаж в Центральной Европе и Турции, сократила в Китае и ЮВА

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК), в 2017 году увеличила долю продаж окатышей в натуральном выражении в Центральной Европе и Турции, но снизила в Китае, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а также в Западной Европе.

Как сообщается в годовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже в среду, доля продаж окатышей в тоннах в Центральную Европу является наибольшей - 49% (в 2016-м - 48%).

Доля продаж в Западной Европе снизилась с 16% (в 2016 году) до 15%, в Северо-Восточной Азии - с 17% до 16%, в Китае и Юго-Восточной Азии - с 13% до 12%.

Доля поставок окатышей в Турцию возросла до 8% с 6%.

В целом в 2017 году было реализовано 10,467 млн тонн окатышей по сравнению с 11,697 млн тонн в 2016 году.

Портфель заказов компании в натуральном выражении на 61% состоит из текущих месячных договоров поставок (в 2016 году - 66%), 20% - квартальных (11%), будущих месячных договоров на 8% (12%), ранее заключенных 3-месячных контрактов - на 9% (10%), спотовых продаж - на 2% (1%).

В денежном выражении экспортные поставки в 2017 году составили: в Центральную Европу - $536,836 млн (в 2016-м - $425,079 млн), в том числе в Австрию - $328,377 млн ($215,479 млн), в Западную Европу - $170,295 млн ($153,932 млн), в том числе в Германию - $155,508 млн ($143,281 млн), в Северо-Восточную Азию - $198,165 млн ($155,443 млн), в том числе в Японию - $120,053 млн ($96,257 млн).

Поставки в Китай и Юго-Восточную Азию составили $142,812 млн ($129,391 млн), в том числе в Китай - $123,531 млн ($125,788 млн), в регионе Ближний Восток поставки в Турцию составили $78,210 млн ($58,016 млн).

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского ГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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