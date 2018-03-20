Group DF отвергает обвинения Генпрокуратуры в использование схемного страхования

Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, опровергает обвинения, выдвинутые Генеральной прокуратурой, о якобы уклонении от уплаты налогов рядом предприятий группы с использованием механизмов страхового рынка Украины.

"Выполняя требования законодательства, предприятия группы на рыночных условиях работают с рядом страховых компаний и страхуют риски в строгом соответствии с законодательством Украины", – подчеркивается в заявлении Group DF, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

В группе уточнили, что входящие в нее химические предприятия относятся к группе объектов с повышенным уровнем опасности и согласно закону "О страховании" обязаны страховать риски хозяйственной деятельности.

Group DF напомнила, что в августе 2017 года Генпрокуратура уже выдвигала обвинения, аналогичные нынешним, а группа тогда заявляла и подтверждает сейчас, что обнародованная информация не соответствует действительности.

Группа настаивает на том, что ее предприятия в полном объеме платят налоги, а обвинения в их оптимизации расценивает как ангажированность правоохранительных органов в отношении Group DF и попытку оказать давление на ее акционера.

Согласно заявлению, группа готова обратиться в судебные и правозащитные институции для восстановления справедливости.

Ранее во вторник генпрокурор Юрий Луценко и его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщили о проведенных 19 марта обысках в рамках уголовного производства относительно неуплаты налогов на сумму более 500 млн грн рядом предприятий, подконтрольных Д.Фирташу.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д.Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", – сообщила Л.Сарган. По ее словам, были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить.

В дальнейшем, утверждает пресс-секретарь, вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

Как сообщалось, 14 июня 2017 года СБУ провела обыск в помещениях ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" и ЧАО "ДIМ страхование", ассистанской компании ООО "Финанс-Лайн" и общественного союза "Украинский страховой омбудсмен", входящих в финансовый холдинг Юрия Явтушенко.

15 июня СБУ заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Виктору Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз бланками СК "ДIМ страхование" и "Саламандра-Украина".

3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжением №2963 от 29 июня аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные ЧАО "Страховая компания "ДІМ страхование" (Днепр) и восемь обязательных видов страхования. Кроме того, распоряжением №2962 от 29 июня аннулированы лицензии, выданные ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" (Полтава) на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного. Оба распоряжения вступают в силу 30 июля 2017 года. Как отмечено в распоряжениях, причиной аннулирования лицензий СК "ДІМ страхование" и "Саламандра-Украина" стали факты, выявленные в результате внеплановых проверок компаний в апреле текущего года.

Окружной административный суд Киева в ноябре 2017 признал противоправным и отменил распоряжение Нацкомфинуслуг об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности СК "Саламандра-Украина".

Согласно Госреестру, конечным бенефициарным собственником "Саламандра-Украина" был указан Ю.Явтушенко, "ДИМ Страхование" - руководитель компании Роман Маленко.