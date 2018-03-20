Экономика

10:59 20.03.2018

Киев и Доха подпишут договоры по защите инвестиций и открытии рынков Катара для украинских производителей – Порошенко

Киев и Доха подпишут договоры по защите инвестиций и открытии рынков Катара для украинских производителей – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Катар принял участие в открытии выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018 и сообщил, что во вторник будет подписан ряд двухсторонних документов, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Президент осмотрел выставку, в том числе стенды, где представлены украинские производители. Вместе с главой Украинского государства с работой выставки ознакомились премьер-министр, министр внутренних дел Катара шейх Абдулла бин Нассер бин Халифой Аль Тани, а также министр экономки и торговли Государства Катар шейх Ахмед бин Джасим бин Мохаммед Аль Тани", - сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

П.Порошенко приветствовал украинских участников выставки и отметил, что "сегодня будет подписан ряд документов, в частности по защите инвестиций и открытии рынков для украинских производителей".

В пресс-службе главы государства отметили, что Qatar International Agricultural Exhibition AGRITEQ-2018 - крупнейшая международная специализированная сельскохозяйственная выставка, которая проводится в Дохе (Катар) с 2012 года.

Выставка имеет целью собрать предложения ведущих производителей агропромышленной продукции, новой техники и технологий в сельскохозяйственной сфере с целью их возможного использования для обеспечения продовольственной безопасности государства Катар.

В работе прошлогодней выставки AGRITEQ-2017 приняли участие более 120 компаний из 20 стран мира: Египет, Эфиопия, Германия, Королевство Саудовская Аравия, Китай, Швейцария, Великобритания, Польша, Мексика, Турция, ОАЭ, Украина, Япония и др.

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