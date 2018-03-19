"Инкерман" планирует в 2018г выпустить 10 млн бутылок тихого и игристого вина

Торговый дом "Инкерман" намерен в 2018 году произвести порядка 10 млн бутылок тихого и игристого вина, сообщила гендиректор компании ТД Анна Горкун.

"План производства напрямую зависит от динамики продаж и рынка. Пока наш текущий прогноз производства составляет порядка 10 млн бутылок за 2018 год", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным компании, в 2017 году было продано порядка 9 млн бутылок тихого и игристого вина ТМ "Inkerman".

В то же время гендиректор ТД "Инкерман" сказала, что сейчас еще рано прогнозировать объем производства винограда в этом году, однако отметила, что пока каких-либо угроз для урожая нет.

"У виноградарей не принято говорить о конкретных цифрах до начала апреля, когда риск резкого снижения температуры становится минимальным и начинается так называемое "сокодвижение". Эта фаза развития винограда длится в основном с третьей декады марта по третью декаду апреля и зависит от многих факторов - температуры почвы и воздуха, влажности почвы, сорта винограда, сорта подвоя, мощности корневой системы, горизонта ее максимального развития. Ближе к концу апреля будет понятно, но пока каких-либо катастроф не наблюдается", - пояснила А.Горкун.

ТД "Инкерман" создан в 2014 году как дочерняя компания Inkerman International AB - международного винодельческого холдинга (Швеция). Его акционерами являются HTT BWH Holding Ltd. - 40% (Финляндия), Eksen Investments Limited – 40% (Кипр), Pan Chang Group Inc. Limited – 20% (Китай).