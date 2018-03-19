Экономика

10:15 19.03.2018

Петренко в е-декларации указал более 4,3 млн грн доходов за 2017 год

Петренко в е-декларации указал более 4,3 млн грн доходов за 2017 год

Министр юстиции Павел Петренко подал электронную декларацию об имуществе и доходах в 2017 году, в которой задекларировал более 4,3 млн гривен доходов за 2017 год.

Министр юстиции получил 4 млн 352 тыс 963 грн доходов в 2017 году, из которых зарплата составила 580 тыс 248 грн, проценты по депозиту в "Ощадбанке" – 1 млн 672 тыс 715 грн и доход от отчуждения движимого имущества – 2 млн 100 тыс грн.

П.Петренко задекларировал на депозитах $996 тыс 826, 2 129 751 грн и EUR353.

Кроме того, министр юстиции задекларировал наличные средства: $465 тыс., EUR80 тыс. и 100 тыс. грн.

Согласно е-декларации, министр имеет земельный участок в с.Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области площадью 29 тыс кв. м, долю в 50% от участка в с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области общей площадью 1 тыс. 497 кв. м, аренду квартиры в Киеве площадью 150,8 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 60,5 кв. м, которая находится в другом праве пользования министра (место регистрации).

П.Петренко задекларировал также 2 картины и 2 иконы, коллекцию из 16 гравюр, 2 пары наручных часов Ulysse Nardin и Perrelet.

Министр владеет автомобилем Volkswagen Golf 2007 года выпуска, а также арендует у ООО "Адвокатская группа "МЛГРУП" автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска.

Кроме того, он владеет 25% прав на знак для товаров и услуг (какой именно не указано).

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