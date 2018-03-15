Политика

11:03 15.03.2018

Полторак указал в е-декларации более 951 тыс. грн доходов за 2017 год

Полторак указал в е-декларации более 951 тыс. грн доходов за 2017 год

Министр обороны Украины Степан Полторак подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2017 год, в которой задекларировал 951,2 тыс. гривень доходов.

В 2017 году министр получил 645 тыс 280 грн заработной платы и 192 тыс. грн гонораров или других выплат по гражданско-правовым сделкам от Харьковского городского совета, проценты по вкладу в "Ощадбанке" в сумме 113 тыс 919 грн.

Его жена, Инна Полторак, задекларировала доход от продажи недвижимого имущества в сумме 825 тыс. грн и 67 тыс 361 грн процентов по банковским вкладам.

Министр также имеет наличные средства на сумму 306 тыс. грн и $62 тыс. и банковские вклады в "Ощадбанке" в сумме 697 тыс 212 грн и $20 тыс 950, "Укрэксимбанке" на сумму 63 тыс 47 грн.

Супруга министра владеет наличностью на сумму 520 тыс. грн, $93 тыс. и хранит на банковских счетах – 598 тыс 362 грн и EUR 20 тыс 151.

Министр не владеет недвижимым имуществом, но арендует номер в отельном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Украины площадью 41,65 кв. м, а его жена владеет приобретенной в 2016 году квартирой в Харькове площадью 66,7 кв. м.

Согласно декларации, супруга С.Полторака с 2016 года пользуется автомобилем Mini Cooper 2015 года выпуска (собственность матери, согласно договору дарения).

Согласно е-декларации, ни глава Минобороны, ни члены его семьи не имеют ни ценных бумаг, ни прочих нематериальных активов.

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