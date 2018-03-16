Экономика

13:23 16.03.2018

Метпредприятия Украины за 2 мес. сократили потребление газа на 12%, электроэнергии - на 6%

Метпредприятия Украины за 2 мес. сократили потребление газа на 12%, электроэнергии - на 6%

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2018 года сократили потребление природного газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ) - до 340 млн куб. м.

Согласно информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания, за указанный период без предприятий на НКТ был зафиксирован рост потребления газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесуточное потребление за два месяца составило 5,75 млн куб. м против 6,55 млн куб. м за два месяца 2017 года - с НКТ и 5,65 млн куб.м - без НКТ.

В феврале объем потребленного металлургами природного газа уменьшился на 20 млн куб. м по сравнению с предыдущим месяцем - до 160 млн куб. м. При этом среднесуточное потребление газа снизилось на 0,1 млн куб. м - до 5,7 млн куб. м.

Кроме того, согласно информационной справке, потребление электроэнергии за январь-февраль составило 2 млрд кВт/ч (94% от объема потребления за аналогичный период месяца 2017 года - с НКТ, 109% - без НКТ).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.

В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Метпредприятия в январе сократили потребление газа на 5% к январю-2017, электроэнергии - на 8,3%

Метпредприятия за 9 мес. нарастили потребление газа на 3%, электроэнергии – снизили на 11%

Метпредприятия заинтересованы в сотрудничестве с УЦСС для расширения их рынка сбыта

"Метинвест" сомневается, что "Северсталь", НЛМК или "Металлоинвест" рискнут поставлять ЖРС на НКТ, это повлечет санкции и потерю репутации

Желруда "Северстали" начала поступать в направлении Донецкой и Луганской областей – "Металл Эксперт"

Метпредприятия Украины в I кв. нарастили потребление газа на 11%, но снизили электроэнергии - на 4%

Метпредприятия в апреле намерены сократить выпуск стали на 15%, проката - на 16,7%, чугуна – на 21%, из-за блокады остановлены 6 доменных печей

Метпредприятия Украины за 2 мес. нарастили потребление газа на 18%, электроэнергии - на 1%

Метпредприятия Мариуполя вновь призвали снять блокаду железной дороги

Метпредприятия Украины в 2016г снизили потребление газа на 14%, нарастили электроэнергии - на 4%

ПОСЛЕДНЕЕ

СК VUSO и ПриватБанк гарантируют возврат ж/д билетов

Торги акциями Spotify на NYSE начнутся 3 апреля

Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до минимума с конца 2016 г. - 1,1%, слабее прогноза

Крипто-провайдер в своей работе должен опираться на правило "Знай своего клиента" - Алена Дегрик

Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с РФ – Гройсман

Иностранцы, инвестировавшие в украинские компании не менее EUR100 тыс., смогут получить долгосрочную визу

НБУ определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу

Макроэкономическая ситуация в Украине остается неустойчивой - ВБ

Механизм выделения 1 млрд грн госгарантий на модернизацию шахт будет согласован до конца марта - Гройсман

EIB одобрил кредит на €932 млн для финансирования проекта газопровода TANAP

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА