Метпредприятия Украины за 2 мес. сократили потребление газа на 12%, электроэнергии - на 6%

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале 2018 года сократили потребление природного газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ) - до 340 млн куб. м.

Согласно информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания, за указанный период без предприятий на НКТ был зафиксирован рост потребления газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесуточное потребление за два месяца составило 5,75 млн куб. м против 6,55 млн куб. м за два месяца 2017 года - с НКТ и 5,65 млн куб.м - без НКТ.

В феврале объем потребленного металлургами природного газа уменьшился на 20 млн куб. м по сравнению с предыдущим месяцем - до 160 млн куб. м. При этом среднесуточное потребление газа снизилось на 0,1 млн куб. м - до 5,7 млн куб. м.

Кроме того, согласно информационной справке, потребление электроэнергии за январь-февраль составило 2 млрд кВт/ч (94% от объема потребления за аналогичный период месяца 2017 года - с НКТ, 109% - без НКТ).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.

В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).