Метпредприятия за 9 мес. нарастили потребление газа на 3%, электроэнергии – снизили на 11%

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2017 года увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,3 млрд куб. м.

Согласно информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, объем потребленного металлургами газа в сентябре составил 135 млн куб. м, что на 5 млн куб. м меньше, чем в предыдущем месяце.

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Среднесуточное потребление природного газа за девять месяцев 2017 года составило 4,7 млн куб. м против 4,6 млн куб. м за девять месяцев 2016 года. При этом в сентябре-2017 среднесуточное потребление природного газа составило 4,5 млн куб. м.

Кроме того, потребление электроэнергии в январе-сентябре достигло 8,5 млрд кВт/ч (89% к объему потребления за девять месяцев 2016 года).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2016 году снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2016 годом - до 1,74 млрд куб. м. Среднесуточное потребление га за год составило 4,8 млн куб. м против 5,5 млн куб. м за 2015-й.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2016 год составило 12,9 млрд кВт/ч (104% объема потребления в 2015 году).

Метпредприятия Украины в 2015 году сократили потребление природного газа на 19% по сравнению с 2014 годом - до 2,013 млрд куб. м. При этом среднесуточное потребление составило 5,52 млн куб. м против 6,85 млн куб. м за 2014 год.

Потребление электроэнергии в 2015 году сократилось на 13%, до 12,4 млрд кВт-ч.

Метпредприятия Украины в 2014 году потребили около 2,5 млрд куб. м природного газа (81% объема потребления за 2013 год). Среднесуточное потребление составило 6,8 млн куб. м против 8,4 млн куб. м за предыдущий год.