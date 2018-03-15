Экономика

10:22 15.03.2018

Unilever консолидирует штаб-квартиру в Роттердаме

Unilever консолидирует штаб-квартиру в Роттердаме

Совет директоров англо-голландской Unilever, производителя товаров повседневного спроса, принял решение консолидировать штаб-квартиру в Роттердаме, отказавшись от лондонской базы, действовавшей почти в течение века.

Такое решение является провалом для британских властей, небезосновательно опасавшихся, что Unilever отдаст предпочтение Роттердаму в связи с предстоящим Brexit.

В прошедшем году Unilever объявила о намерении выбрать лишь одну из двух действующих штаб-квартир, сосредоточив функции обеих в одном месте.

"Предложенное упрощение структуры обеспечит увеличение гибкости в плане стратегических портфельных изменений и поможет поддержать долгосрочные показатели", - говорится в заявлении Unilever.

Два из трех основных подразделений Unilever - бизнес в сфере выпуска косметики и средств гигиены, а также операции в сфере товаров для дома - будут базироваться в Лондоне, что несколько смягчает удар для британских властей.

Штат Unilever в Великобритании, насчитывающий 7,3 тыс. сотрудников, сохранится неизменным.

Компания сохранит листинг в Лондоне, Амстердаме и Нью-Йорке.

Решения совета директоров требуют одобрения акционерами Unilever в Великобритании и Нидерландах и, как ожидается, будут реализованы до конца текущего года.

Unilever, созданная в 1930 году в рамках слияния нидерландской Margarine Unie и британской Lever Brothers, объединяет два отдельных юридических лица, действующих в рамках законодательств двух государств, каждое из которых имеет свой совет директоров и ежегодно проводит собственное собрание акционеров.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Unilever планирует выкупить акции на 5 млрд евро, продать бизнес по производству спредов

Порошенко: Приход в Украину концерна Unilever – подтверждение успешности реформ

Unilever 1 июля запустила чайную фабрику в Киевской области

Unilever откажется от гендерных стереотипов в своей рекламе

Unilever в июле 2016 г. планирует запустить чайную фабрику в Киевской области

Unilever в РФ, Украине и Беларуси возглавил гендиректор концерна "Калина"

Unilever назначает нового старшего вице-президента по поставкам в РФ, Белоруссии и на Украине

Вице-президентом Unilever в РФ, Белоруссии и Украине стала Юлия Палеева из Campbell's

Unilever назначил нового вице-президента по HR в РФ, Белоруссии и Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки акций Европы растут на хороших корпоративных новостях

"Турбоатом" в 2017г сократил чистую прибыль на треть

"Укрзализныця" заявляет о равной подаче грузовых вагонов на все станции погрузки зерновых

Кабмин разрешил Минюсту закупку юридических услуг по переговорной процедуре для защиты интересов Украины в международных органах в 2018г

Нацбанк в 2018г проведет стресс-тестирование 25 крупнейших по активам и депозитам банков

Экспорт зерна и муки из Украины к 14 марта составил 28,36 млн тонн

Цены на нефть продолжают расти

Мининфраструктуры утвердило и.о. предправления УДП Чалого в должности главы

Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" на митинге потребовали повысить зарплаты до EUR1 тыс. с 1 апреля

Ferrexpo за 2 мес. сократило выпуск окатышей на 3,8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА