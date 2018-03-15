Unilever консолидирует штаб-квартиру в Роттердаме

Совет директоров англо-голландской Unilever, производителя товаров повседневного спроса, принял решение консолидировать штаб-квартиру в Роттердаме, отказавшись от лондонской базы, действовавшей почти в течение века.

Такое решение является провалом для британских властей, небезосновательно опасавшихся, что Unilever отдаст предпочтение Роттердаму в связи с предстоящим Brexit.

В прошедшем году Unilever объявила о намерении выбрать лишь одну из двух действующих штаб-квартир, сосредоточив функции обеих в одном месте.

"Предложенное упрощение структуры обеспечит увеличение гибкости в плане стратегических портфельных изменений и поможет поддержать долгосрочные показатели", - говорится в заявлении Unilever.

Два из трех основных подразделений Unilever - бизнес в сфере выпуска косметики и средств гигиены, а также операции в сфере товаров для дома - будут базироваться в Лондоне, что несколько смягчает удар для британских властей.

Штат Unilever в Великобритании, насчитывающий 7,3 тыс. сотрудников, сохранится неизменным.

Компания сохранит листинг в Лондоне, Амстердаме и Нью-Йорке.

Решения совета директоров требуют одобрения акционерами Unilever в Великобритании и Нидерландах и, как ожидается, будут реализованы до конца текущего года.

Unilever, созданная в 1930 году в рамках слияния нидерландской Margarine Unie и британской Lever Brothers, объединяет два отдельных юридических лица, действующих в рамках законодательств двух государств, каждое из которых имеет свой совет директоров и ежегодно проводит собственное собрание акционеров.