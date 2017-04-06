Unilever планирует выкупить акции на 5 млрд евро, продать бизнес по производству спредов

Англо-голландский консорциум Unilever Plc, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, намерен выкупить собственные акции на сумму 5 млрд евро, отделить подразделение по производству спредов и повысить дивиденды на 12%, говорится в сообщении компании.

Также Unilever повысил ориентир сокращения расходов до 6 млрд евро в год с 4 млрд евро.

Такие меры будут приняты в рамках пересмотра корпоративной стратегии, инициированного в феврале после неудачной попытки американской Kraft Heinz Co. приобрести Unilever за $143 млрд.

Готовящееся к выделению подразделение производит такие спреды, как Flora, Stork и Country Crock. Рост выручки в этом сегменте отстает от других сфер, в которых представлена продукция Unilever.

Англо-голландской концерн Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой он вышел в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. Одним из направлений для роста компания считает рынок хозяйственных товаров.

Акции Unilever в четверг подешевели на 0,6%.