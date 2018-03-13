Экономика

18:18 13.03.2018

Вложения в инновации в агросектор Украины оцениваются в 5 млрд грн в год

Вложения в инновации в агросектор Украины оцениваются в 5 млрд грн в год

Вложения украинских компаний во внедрение инновационных технологий, в частности, R&D (research&development), должны составлять порядка 5 млрд грн, до $200 млн в год, считает генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Тарас Высоцкий.

"По экспертным оценкам, компаниям необходимо вкладывать 5-10% дохода в инновационные технологии. Если следовать этой логике, то в масштабах аграрного сектора Украины необходимо вкладывать до 5 млрд грн, до $200 млн в год именно R&D (research&development), не учитывая покупку техники", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" после пресс-конференции, посвященной внедрению инновационных технологий в агросектор Украины.

По словам Т.Высоцкого, в настоящее время уровень проникновения инноваций в украинский агросектор оценивается в 10-12% по сравнению с мировым рынком. Львиную долю из активно использующих и внедряющих новых технологий занимают агрохолдинги.

При этом, по мнению гендиректора УКАБ, 10% достаточно, чтобы "поезд сдвинулся", а для национального распространения необходимо три-пять лет.

"Процесс уже необратим, он будет двигаться. Для того, чтобы 10% превратились в критическую массу, условно в 60%, понадобится от трех до пяти лет. 100% - такого не будет, поскольку пока применят 70%, лидеры уже продвинутся дальше. По сути, мы имеем 8-годовые циклы: два-три года - фиксируются лидеры, три-пять лет - на внедрение технологий в национальном масштабе", - прогнозирует Т.Высоцкий.

Ассоциация "УКАБ" объединяет агропромышленные компании, предоставляя услуги по поиску кадров и привлечению инвестиций, консультации по повышению эффективности работы аграрных компаний и предложения по совершенствованию аграрной политики.

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