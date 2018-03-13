Экономика

15:35 13.03.2018

"Контейнерный Терминал Одесса" планирует нарастить грузопоток благодаря сотрудничеству с контейнерной линией ONE

"Контейнерный Терминал Одесса" планирует нарастить грузопоток благодаря сотрудничеству с контейнерной линией ONE

Японская контейнерная линия Ocean Network Express (ONE), начиная с апреля текущего года, открывает сервис в Украине через терминал ДП "Контейнерный Терминал Одесса" (КТО) в Одесском порту.

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на ее исполнительного директора по коммерции Игоря Яровенко, соответствующий контракт уже подписан.

Так, по итогам работы за январь-февраль 2018 года грузооборот ДП "КТО" составил 52,499 тыс. TEU, что на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, в прошлом году компания привлекла новых клиентов, таких как Yang Ming, Cosco Shipping Lines. Кроме того, в настоящее время компания ZIM продолжает увеличивать свой грузопоток через ДП "КТО" за счет увеличения размеров контейнеровозов из Азии.

Таким образом, как отмечают в компании, несмотря на объявленный переход с апреля 2018 года в порт "Южный" сервиса компании Maersk, объемы которой составляют около 10% всех обрабатываемых ДП "КТО" контейнеров, ДП не потеряет в грузопотоке и нарастит объемы в 2018 году.

Генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин выразил убеждение, что предприятие и Одесский порт сохранят лидерство на контейнерном рынке Украины.

"Каждая компания, включая Maersk, вправе рассматривать и искать наиболее выгодные или эксклюзивные условия для своей работы на рынке Украины. При этом ДП "КТО", как крупнейший в Украине и публичный терминал, услугами которого пользуется наибольшее количество контейнерных линий, предоставляет рыночные и равные условия работы для всех клиентов, независимо от их размеров и рейтингов" - заявил он.

Генеральный директор ДП "КТО" также акцентировал внимание та том, что сохранение позиций ему дается достигать за счет поэтапной реализации совместного с ГП "Администрация морских портов Украины" проекта расширения терминала на Карантинном молу, в рамках которого в 2018 году будет продолжено строительство защитного волнолома. Одновременная обработка двух контейнеровозов с высокой производительностью позволила ДП "КТО" фактически полностью избежать простоев судов в ожидании постановки к причалам. В частности, за 2016-2017 годы на новых причалах Карантинного мола было обработано в общей сложности более 240 тыс. TEU, т.е. около 40% всего грузопотока ДП "КТО" что, как отмечает компания, существенно больше, чем объемы каждого из терминалов, работающих в портах "Южный" и "Черноморск" за тот же период.

По словам вице-президента ДП "КТО" Светланы Яровой, этот фактор стал одним из ключевых для повышения коммерческой привлекательности на контейнерном рынке компании и Одесского порта. Кроме того, загрузка новых причалов Карантинного мола позволила, фактически досрочно относительно изначального плана и утвержденного проекта, обеспечить за 2016-2017 годы дополнительные доходы ГП "АМПУ" от портовых сборов в размере свыше $7,5 млн и также более $1,5 млн в виде платы за пользование причалами.

ДП "Контейнерный Терминал Одесса" является дочерним предприятием HHLA International GmbH, входит в группу одного из ведущих в Европе логистических холдингов – немецкой компании HHLA AG (Гамбург).

С 2010 года компания осуществляет строительство нового контейнерного терминала на Карантинном молу совместно с ГП "АМПУ".

Контейнерная линия ONE образована в 2017 году в результате объединения трех ведущих японских контейнерных линий - MOL, NYK, "K" Line и является шестой по величине в мире с вместимостью флота 1,4 млн TEU.

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