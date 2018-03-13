Экономика

10:16 13.03.2018

НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн

НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 10:30 кв.

Во время предыдущего аукциона, 12 марта, НБУ удовлетворил 27 заявок на общую сумму $59,3 млн. Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $61 млн по курсу от 25,93 грн/$1 до 25,97 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 25,95 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9465 грн/$1.

По данным НБУ средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник к 10:00 кв укрепился до 25,92 грн/$1 с 25,9246 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $1 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,92 грн/$1

НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот

НБУ считает достаточно жесткими текущие монетарные условия для снижения инфляции

Выручка торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов

НБУ на аукционе в понедельник купил $59,3 млн по курсу до 25,95 грн/$1

КМП НБУ считает достаточно жесткой в настоящее время монетарную политику при ставке 17%

НБУ оспорит решение суда по курорту "Буковель"

НБУ на аукционе в среду купил $58,8 млн по курсу до 26,12 грн/$1

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн

Украинцы в феврале продали банкам на $18,6 млн больше, чем купили

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" предлагает использовать газ собственной добычи для снижения тарифов почти в три раза

ДТЭК в мае начнет перевод блока №10 Приднепровской ТЭС на газовый уголь и установку на нем нового электрофильтра

ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в 2018г и 2019г до 3,9%

Европейские фондовые индексы преимущественно растут в ожидании статданных

OMV планирует удвоить продажи газа к 2025г - до 20 млрд куб. м, занять 10% германского рынка

OMV намерена к 2025г увеличить добычу на 70% - до 600 тыс. бнэ/с

Китай притормозил переход с угля на газ

Тигипко вновь назначен председателем правления ТАСкомбанка

Защитные санкции США и ответные меры других стран могут ударить по металлургическому экспорту Украины

Китайская Xinjiang Beiken начала бурение первой скважины для "Укргазвыдобування"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА