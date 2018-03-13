НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 10:30 кв.

Во время предыдущего аукциона, 12 марта, НБУ удовлетворил 27 заявок на общую сумму $59,3 млн. Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $61 млн по курсу от 25,93 грн/$1 до 25,97 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 25,95 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9465 грн/$1.

По данным НБУ средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник к 10:00 кв укрепился до 25,92 грн/$1 с 25,9246 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $1 млн.