Экономика

11:17 07.03.2018

Кубив обсудил с ЕИБ сотрудничество в энергетических и транспортных проектах

Кубив обсудил с ЕИБ сотрудничество в энергетических и транспортных проектах

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив обсудил с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ, The European Investment Bank) сотрудничество в текущих энергетических, транспортных и других проектах.

Как написал С.Кубив на своей странице в Facebook, стороны также обсудили ряд перспективных проектов на ближайшее время, среди которых – продолжение третьей линии метро в Харькове, финансирование проектов в высшем образовании, строительство Каневской ГАЭС, модернизацию инфраструктуры украинской железной дороги.

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Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли также напомнил, что ныне ЕИБ финансирует строительство нескольких воздушных линий электропередач в Киевской и Запорожской областях, ряд проектов в сфере гидроенергетики. В транспортной отрасли речь идет о финансировании ремонта автодорог вблизи Киева, метро в Днепре, проект Бескидского железнодорожного тоннеля, а также строительство муниципальной инфраструктуры. Помимо этого, ЕИБ предоставляет поддержку проектов закупок коммунального транспорта для украинских городов, программ кредитирования для малого и среднего бизнеса, поддерживает проекты в агросфере.

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