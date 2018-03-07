Экономика

09:53 07.03.2018

МХП в 2017 г. увеличил чистую прибыль в 3,3 раза

МХП в 2017 г. увеличил чистую прибыль в 3,3 раза

Чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), в прошлом году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом.

Как сообщается в отчете компании, обнародованном на сайте Лондонской биржи в среду, ее выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% - до $1,288 млрд.

Экспортная выручка выросла на 15,3% - до $732 млн, что составляет 57% общей выручки (в 2016 г. - 56%).

Валовая прибыль МХП выросла на 14,5% - до $396 млн, операционная - на 15,1%, до $365 млн в 2016 году.

EBITDA компании в 2017 году увеличилась на 10,6% - до $459 млн, EBITDA маржа снизилась до 36% с 37%.

Экспортная выручка за четвертый квартал 2017 года составила $171 млн, что составляет 54% от общей выручки за этот период. EBITDA маржа выросла до 28% с 23%; приведенная EBITDA выросла до $88 млн с $72 млн.

Выручка составила $318 млн и выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый убыток за четвертый квартал составил $27 млн, по сравнению с чистым убытком в $28 млн в 2016, включая $62 млн неденежных убытков от курсовой разницы.

Валовая прибыль составила $65 млн, что на 27,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

"Наши финансовые результаты соответствуют ожиданиям правления, с показателями приведенной EBITDA в $459 млн и приведенной EBITDA маржи в 36%. Экспорт курятины, масел и зерна увеличил нашу выручку в твердой валюте на 15% по сравнению с показателем прошлого года в $732 млн", - приводятся в отчете агрохолдинга слова главного исполнительного директора Юрия Косюка.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.

В первом полугодии 2017 года чистая прибыль МХП увеличилась в 1,9 раза, до $210 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Выручка компании выросла на 24% - до $600 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МХП выплатит $80 млн промежуточных дивидендов

МХП отказался от приобретения польской компании Exdrob

МХП в 2017г сохранил продажи курятины и производство на уровне 2016г

ЕБРР выделил МХП кредит на EUR25 млн на строительство биогазовой установки

МХП завершил ІІІ кв. с чистой прибылью $47 млн

Десять стартапов в 2018г смогут реализовать проекты на базе агрохолдинга МХП в рамках программы MHP accelerator

МХП в III кв.-2017 сократил продажи курятины на 13%

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

Акционеры МХП утвердили Дж. Рича на должности председателя совета директоров

МХП выплатил $52,6 млн промежуточных дивидендов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин откорректировал правила продажи сжиженного газа населению для бытовых нужд

Украина с 27 февраля израсходовала 0,9 млрд куб. м газа из ПХГ, но оставшихся запасов достаточно

Daimler заинтересован в расширении сотрудничества с китайской Geely

"Укрнафта" выставит на торги 14 марта на УМВБ 289 тыс. тонн нефти

НБУ на аукционе в среду купил $58,8 млн по курсу до 26,12 грн/$1

Предприятия Украины увеличили в январе потребление газа на 33,8%, население и бюджетники снизили на 18,8%

Фондовые индексы Европы падают, акции сталепроизводителей дешевеют на новости об отставке Кона

Минфин повысил ставку по 3-месячным ОВГЗ до 17,5%

Кубив обсудил с ЕИБ сотрудничество в энергетических и транспортных проектах

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА