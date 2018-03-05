Экономика

05:26 05.03.2018

Китай планирует полностью открыть производственный сектор для иностранных компаний

Китай планирует полностью открыть производственный сектор для иностранных компаний

В 2018 году производственный сектор Китая будет полностью открыт для иностранных предпринимателей, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", - заявил он в докладе о работе правительства, с которым выступает на открывшейся в понедельник сессии ВСНП.

Он отметил, что предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. По его словам, "иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", - говорится в документе.

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