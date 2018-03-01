Украина в январе увеличила добычу газа на 3,2%

Добыча природного газа в Украине в январе 2018 года увеличилась на 3,2% (на 55,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 775,4 млн куб. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем месяце увеличили добычу газа на 1,8% (на 24,8 млн куб. м) – до 1 млрд 395,4 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 3,3% (на 41,5 млн куб. м) – до 1 млрд 302,8 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" сократило на 16,7% (на 18,3 млн куб. м) – до 91 млн куб. м. В январе также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 1,6 млн куб. м газа.

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Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе 2018-го нарастили добычу газа на 8,8% (на 30,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 380 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками за январь-2018 также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 131,13 млн куб. м (-7,3% к январю-2017), ООО "Эско-Пивнич" – 43,67 млн куб. м (-19,3%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 38,883 млн куб. м (+19,3%), ЧАО "Природные ресурсы" – 18,13 млн куб. м (-5,5%), ООО "Куб-Газ" – 12,392 млн куб. м (-25,1%), ООО "ПГНК" – 12,45 млн куб. м (-24,6%), ЧАО "Девон" – 10,331 млн куб. м (-0,03%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 9,301 млн куб. м (-3%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 8,65 млн куб. м (+10%), ООО "Регал петролеум" – 8,528 млн куб. м (+2,1 раза), ООО "Энергия-95" – 7,203 млн куб. м (-10%), ООО "Надра-Геоинвест" – 6,46 млн куб. м (-30,7%), ООО "Системойлинженеринг" – 5,511 млн куб. м (-15,3%), ЧП "Нордик" – 4,34 млн куб. м (+2,8 раза), ООО "Стрыйнафтогаз" – 4,31 млн куб. м (+100%), ООО "Пром-энерго продукт" – 2,62 млн куб. м (-2,2%), ООО "Захиднадрасервис" – 2,364 млн куб. м (+4,9 раза), ООО "Пари" – 1,87 млн куб. м (+13,3%), ООО "Надрагаз" – 1,516 млн куб. м (+42,9%), ООО "Сириус 1" – 1,46 млн куб. м (-17,5%), ООО "Укргаз Инвест" – 1,227 млн куб. м (-15%), ООО "СП "Укркарпатойл" – 1,185 млн куб. м (+100%), ООО "Украинская буровая компания" – 1,09 млн куб. м (+6,9%),

Как сообщалось, Украине в 2017 году увеличила добычу газа на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 млрд 791,4 млн куб. м.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу газа на 2,9% – до 16 млрд 353,4 млн куб. м. В т.ч. числе "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 4,4% – до 15 млрд 243,4 млн куб. м, тогда как "Укрнафта" сократила на 15,1% – до 1 млрд 101,3 млн куб. м. В 2017-м также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 8,7 млн куб. м газа. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании нарастили добычу газа на 8,6% – до 4 млрд 437,9 млн куб. м.