Экономика

17:43 27.02.2018

Кутовой прошел люстрационную проверку спустя почти 2 года

Кутовой прошел люстрационную проверку спустя почти 2 года

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый спустя почти 2 года прошел проверку, предусмотренную законом Украины "Об очищении власти".

Как сообщается во вторник на сайте Верховной Рады в разделе о результатах проведения проверки, люстрационная проверка Т.Кутового была начата в аппарате парламента 20 апреля 2016 года, после назначения на должность министра.

"По результатам проведенной проверки установлено, что к Кутовому Т.В. не применяются запреты, определенные частью 3 и 4 статьи 1 закона Украины "Об очищении власти", - говорится в информации Рады.

Таким образом, на данный момент единственным членом действующего правительства, по которому еще не завершена люстрационная проверка, является министр финансов Александр Данилюк.

Проверка по нему была начата 16 июня 2016 года.

Как сообщалось, Т.Кутовый 23 мая 2017 года на своей странице в соцсети Фейсбук заявил, что подает в отставку с поста министра.

14 апреля 2016 года он был назначен Радой министром агрополитики в правительстве Владимира Гройсмана.

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Интерфакс-Украина
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