Экономика

15:32 23.02.2018

Украина в 2017г. увеличила производство рыбной продукции на 1,1%

Украина в 2017г. увеличила производство рыбной продукции на 1,1%

Общий объем производства рыбной продукции в Украине в 2017 году увеличился на 1,1% - до 63,3 тыс. тонн, сообщается в отчете Государственного агентства рыбного хозяйства.

По его данным, большая часть производства приходится на выпуск рыбных консервов - 54% и мороженую рыбу - 17%.

В 2017 году было увеличено производство соленой рыбы на 18%, икры рыбы и ее заменителей - на 17%, рыбных консервов - 8%. Одновременно наблюдалось сокращение производства рыбы сушеной и вяленой - на 19% и вяленого, соленого или в рассоле рыбного филе - 12%.

Украина в 2017 году увеличила импорт рыбы, рыбопродукции и других водных биоресурсов на 9,6% - 327,8 тыс. тонн ($527,7 млн). Наибольшее количество рыбопродукции поставляется из Норвегии - 20,6%, Исландии - 17,4% и Эстонии - 10,2%. Кроме указанных стран, поставки в больших объемах осуществляются из США, Латвии, Испании, Канады и Китая.

Экспорта рыбопродукции в прошлом году вырос почти на 26% - до 10,6 тыс. тонн ($34,3 млн). В основном осуществлялся экспорт готовой и консервированной рыбы, а также мороженого рыбного филе в Молдову, Данию, Германию, Грузию и Беларусь.

Средние цены на рыбу и рыбопродукцию, по данным Государственной службы статистики Украины, в 2017 году увеличились на 3,6%. В основном поднялись цены на морепродукты – на 16,1% и рыбные консервы в масле – на 8%, уменьшилась цена на сельдь - на 5% и живую или охлажденную рыбу – на 3%.

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