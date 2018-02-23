Экономика

15:01 23.02.2018

Кистион не владеет информацией о переговорах с МВФ по формуле цены газа для населения

Кистион не владеет информацией о переговорах с МВФ по формуле цены газа для населения

Вице-премьер-министр Владимир Кистион не владеет информацией о переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) об изменении формулы цены на газ для населения.

"У меня такой информации нет – я не являюсь участником переговорного процесса по вопросу формулы цены. Этот вопрос поднят до уровня премьер-министра", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

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Как сообщалось, накануне вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что измененная формула будет представлена до осени текущего года, возможно, раньше.

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