Экономика

19:21 19.02.2018

Рестораны KFC в Великобритании начали закрываться из-за нехватки курятины

Рестораны KFC в Великобритании начали закрываться из-за нехватки курятины

Некоторые рестораны быстрого питания сети KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса, которое составляет основную часть их меню.

Рестораны закрылись в ряде районов Лондона, в Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких регионах страны.

В Великобритании действует около 900 ресторанов KFC, из которых около 80% работают по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу, сообщает BBC.

На прошлой неделе KFC поменяла контрагента, и теперь куриное мясо в рестораны страны доставляет логистическая компания DHL. Дефицит курятины начался именно после смены поставщика, признают в KFC. "Недавно мы начали работу с новым партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста - доставлять курятину в 900 ресторанов по всей Британии довольно-таки сложно!" - говорят в KFC.

В DHL извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат свыше 45 тысяч ресторанов в 135 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

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