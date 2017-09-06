АМКУ к началу октября примет решение об открытии дела по рынку куриного мяса

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) представит результаты исследования о повышении цен на рынке куриного мяса и наличии признаков нарушений и определится по вопросу открытия дела до начала октября 2017 года.

"Целью нашего исследования пока является анализ обоснованности влияния внешних факторов на рост цены на курятину для украинских потребителей. Мы продолжаем проводить наше исследование и если будет подтверждено наличие признаков нарушения, злоупотребления монопольным положением или антиконкурентных согласованных действий - будет возбуждено соответствующее дело. Поскольку этот вопрос является приоритетным для нас, то наличие признаков нарушения постараемся выяснить в течение сентября-в начале октября", - сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в ходе рабочей встречи по ценовой ситуации на рынке куриного мяса.

По словам директора департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла АМКУ Игоря Кустовского, ведомство 7 июля 2016 года начало исследования рынка куриного мяса.

"В прошлом году мы начали это исследование. На данный момент мы имеем на рынке больше 20 производителей, среди них – два крупнейших: МХП и "Агромарс". Наибольший производитель МХП имеет долю более 40% в производстве куриного мяса, таким образом, рынок имеет признаки монопольного. На данный момент мы рассматриваем, есть ли признаки нарушения, чтобы понимать, нужно ли открывать дело, или нет. Так, мы видим, что признаки монопольного положения есть, есть ли злоупотребление монопольным положением - мы исследуем", - отметил он.

И.Кустовский сообщил, что результаты промежуточного исследования показали связь роста цен на рынке куриного мяса с рынком свинины, где с начала года существуют проблемы с приобретением для торговых сетей мяса в связи с АЧС (африканской чумой свиней).

Кроме того, на рынок куриного мяса оказывает влияние рост цен на зерновые культуры, которые занимают существенную долю в себестоимости, и влияние на рынок увеличения экспортных поставок.

"Существенно повлиял на рынок и поменял его структуру такой фактор, как рост экспорта куриного мяса в этом году по сравнению с прошлым годом. За первые пять месяцев экспорт увеличился на 54% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Это существенное увеличение, которое могло повлиять на предложение куриного мяса и вызвать подорожание конечной продукции для потребителей", - указал директор департамента.

Руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Анастасия Соботюк сообщила, что рост себестоимости с начала года на мясо птицы у агрохолдинга составил порядка 20%.

"В 2016 году цены практически не росли, затем в 2017 году начинается рост цен. За первое полугодие рост цен составил порядка 5%. С июня мы начали повышать цены, и с начала года по конец августа цены выросли на 17%", - отметила она.