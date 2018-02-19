Индексы Европы слабо меняются

Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов в понедельник не могут определиться с тенденцией из-за праздников в США и ряде стран Азии и слабо колеблются около уровней, зафиксированных на закрытие предыдущей торговой сессии.

Динамика сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам минувшей недели была наилучшей с декабря 2016 года. К 11:46 кв в понедельник он опустился на 0,11% - до 380,2 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени опустился на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,06%. Между тем германский DAX прибавил 0,06%.

"Зажатые между продолжающимся празднованием китайского Нового года на востоке и Днем президента на западе, европейские рынки, вероятно, будут вести себя очень тихо сегодня, - полагает глава отдела инвестиций Interactive Investor Ребекка О'Киффе. - Хотя пока настроения остаются достаточно позитивными на фоне продолжающегося восстановления на глобальных рынках".

В Великобритании в понедельник дорожают акции финансового сектора, в то время как котировки бумаг потребительских компаний снижаются.

Рыночная стоимость Reckitt Benckiser Group упала на 5,6%. Производитель широкого ассортимента потребительской продукции, включая презервативы Durex, освежители воздуха AirWick и леденцы от кашля Strepsils сообщил, что сопоставимые продажи по итогам 2017 года не изменились. Отсутствие роста показателя было отмечено впервые в истории компании.

Министерство торговли США в пятницу предложило ввести заградительные пошлины на импорт алюминия и стали, поскольку считает, что эти поставки создают угрозу национальной безопасности. Эта новость вызвала снижение цен акций горнодобывающих компаний, в частности Fresnillo Plc - на 1,6% и Rio Tinto Plc - на 0,6%.

В то же время повышаются котировки бумаг авиаперевозчиков, включая easyJet Plc - на 0,4% и International Consolidated Airlines Plc - на 0,7%.

Капитализация Siemens AG выросла на 0,5%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат проведет IPO подразделения по выпуску диагностического медицинского оборудования Siemens Healthineers в первом полугодии 2018 года.

Кроме того, дорожают акции Barclays Plc - на 0,7%, Royal Bank of Scotland Group Plc - на 0,3% и HSBC Holdings Plc - также на 0,3%.