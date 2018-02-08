Экономика

17:46 08.02.2018

ЭМСС отгрузила очередную партию оборудования в Венгрию

ЭМСС отгрузила очередную партию оборудования в Венгрию

 ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш", отгрузило очередную партию оборудования в адрес металлургического комбината "ИСД Дунаферр" (Дунауйварош, Венгрия) в рамках подписанного в 2017 году контракта.

Согласно сообщению пресс-службы ЭМСС, заказчику отгружены две шлаковозные чаши объемом 11 куб. м и два опорных валка весом по 26,8 тонн каждый. Общий вес поставки – 86,3 тонн.

Тяжеловесное оборудование поставлялось автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как сообщалось, в январе текущего года в адрес венгерского комбината отгружены 10 шлаковозных чаш (в целом контракт предполагает поставку 16 ед.), а также опорный валок.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Шлаковозные чаши производит с 1987 года.

По итогам 2016 года чистый доход ЭМСС вырос на 50,5% к 2015 году - до 1,85 млрд грн, чистый убыток сократился более чем вдвое - до 1,5 млрд грн.

Показатели работы за 2017 год компания не оглашала.

ЗАО "ИСД Дунаферр" (ISD Dunaferr Zrt.) входит в корпорацию "Индустриальный Союз Донбасса", является крупнейшей группой металлургических предприятий Венгрии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Австрия просит Европейский суд аннулировать одобренную ЕК господдержку достройки Россией АЭС "Пакш"

В ИСД называют недостоверной информацию о переговорах по продаже меткомбинатов в Польше и Венгрии

Будапешт рассчитывает получать российский газ по "Турецкому потоку" с 2019 года - глава МИД Венгрии

Украина в третьей декаде августа по максимуму использует пропускную способность импорта газа из Венгрии

"Укртранснафта" и MOL согласовали технические условия транспортировки нефти в Венгрию

Кабмин согласовал проект межправсоглашения с Венгрией о сотрудничестве в космической сфере

"Энергомашспецсталь" в 2016г сократила убыток вдвое

Кабмин сформировал делегацию для переговоров с Венгрией о совершенствовании автосообщения

"Укртранснафта" временно приостанавливала прокачку нефти в Венгрию

"Укравтодор" в 2017г будет работать над проектом новой дороги до Венгрии

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ утвердил назначение Крумханзла на должность главы правления ПриватБанка

Минюст обещает с мая-2018 допустить других участников к торгам электронным имуществом, кроме СЕТАМ

Правительство Украины утвердило ремонт в 2018г участков двух автодорог почти на 2 млрд грн

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent падала ниже $65 за баррель

Гривня на межбанке в четверг укрепилась до 27,1 грн/$1

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

АМКУ рассматривает дело о концентрации ПСГ "Ковальская" на украинском рынке бетонных смесей

Philip Morris в 2017г сократил отгрузку продукции в Украине на 12,1%

Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017г увеличился на 17% - Порошенко

Кабмин намерен создать рабочую группу по возвращению "Укртелекома" в госсобственность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА