ЭМСС отгрузила очередную партию оборудования в Венгрию

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш", отгрузило очередную партию оборудования в адрес металлургического комбината "ИСД Дунаферр" (Дунауйварош, Венгрия) в рамках подписанного в 2017 году контракта.

Согласно сообщению пресс-службы ЭМСС, заказчику отгружены две шлаковозные чаши объемом 11 куб. м и два опорных валка весом по 26,8 тонн каждый. Общий вес поставки – 86,3 тонн.

Тяжеловесное оборудование поставлялось автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как сообщалось, в январе текущего года в адрес венгерского комбината отгружены 10 шлаковозных чаш (в целом контракт предполагает поставку 16 ед.), а также опорный валок.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Шлаковозные чаши производит с 1987 года.

По итогам 2016 года чистый доход ЭМСС вырос на 50,5% к 2015 году - до 1,85 млрд грн, чистый убыток сократился более чем вдвое - до 1,5 млрд грн.

Показатели работы за 2017 год компания не оглашала.

ЗАО "ИСД Дунаферр" (ISD Dunaferr Zrt.) входит в корпорацию "Индустриальный Союз Донбасса", является крупнейшей группой металлургических предприятий Венгрии.