СК "Здорово" исключено из членов МТСБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 1 февраля исключило из списка своих членов страховую компанию "Здорово" (Киев) из-за задолженности по уплате взносов в фонды бюро за два месяца, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МТСБУ.

В бюро также отметили, что с момента лишения членства в МТСБУ СК "Здорово" утрачивает право заключать от своего имени договоры ОСАГО и обязано в течение месяца провести инвентаризацию бланков и вернуть остатки неиспользованных и испорченных бланков.

Согласно действующему законодательству, страховщик после исключения из МТСБУ должен выполнить все обязательства по договорам ОСАГО, заключенным после прекращения членства в бюро.

ЧАО "СК "Здорово" работает на страховом рынке Украины с 2005 года. Имеет 24 лицензии на осуществление 13 видов добровольного страхования и 11 видов обязательного страхования.

Уставный капитал компании составляет 18,5 млн грн.