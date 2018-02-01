Участники ОРЭ не изменили состав голосующих директоров

Участники Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) на собрании в четверг в полном составе переизбрали 10 голосующих членов совета ОРЭ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", произошла только техническая рокировка представителей ДТЭК, которые поменялись местами в зависимости от класса.

Таким образом, от класса производителей в новой каденции будут работать: советник президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Константин Запайщиков, генеральный директор ПАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, коммерческий директор ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" Дмитрий Маляр, советник генерального директора ООО "ДТЭК Востокэнерго" Борис Лисовой и директор по экономике и финансам ПАО "Центрэнерго" Ярослава Помилуйко.

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От класса поставщиков в новой каденции будут работать: советник гендиректора ПАО "Киевэнерго" ("ДТЭК") Иван Гелюх, советник гендиректора ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" Ирина Протопопова, глава набсовета ПАО "Прикарпаттяоблэнерго" (подконтрольно братьям Григорию и Игорю Суркисам) Александр Сагура, член набсовета ПАО "Одессаоблэнерго" (группа VS Energy) Игорь Судак и и.о. гендиректора ПАО "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук.

Таким образом, государство сохранило присутствие в совете ОРЭ от производителей трех представителей, а ДТЭК – двух. Кроме того, ДТЭК сохранил за собой два места от класса поставщиков, а государство, VS Energy и братья Суркисы – по одному представителю.

Пятью неголосующими директорами совета являются представители НКРЭКУ, Минэнергоугля, НЭК "Укрэнерго", "ГП "Энергорынок" и Антимонопольного комитета.

Членами ОРЭ являются компании-производители электроэнергии, а также поставщики электроэнергии.