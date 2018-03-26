Экономика

13:38 26.03.2018

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде марта увеличилась на 4,1%

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде марта увеличилась на 4,1%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) ее производителями во второй декаде марта 2018 года увеличилась на 4,1% (на 45,74 грн/МВт-ч) по сравнению с первой декадой – до 1163,72 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 11-20 марта составила 1985,79 грн/МВт-ч (+2,5% к 1-10 марта), "Энергоатома" – 546,17 грн/МВт-ч (+0,1%), ГЭС – 386,74 грн/МВт-ч (-8,6%), ТЭЦ и др. – 2139,62 грн/МВт-ч (-0,6%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4368,73 грн/МВт-ч (-7,7%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 11-20 марта составила 49,4% по сравнению с 53,77% в первой декаде, доля ГК ТЭС – 29,15% (26,4%), ТЭЦ и других станций – 9,09% (9,25%), ГЭС – 10,54% (8,98%) "зеленых" – 1,82% (1,6%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) увеличилась на 4% – с 1207,86 до 1255,61 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 3,2%, с 1445,23 до 1491,58 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за вторую декаду марта составила 88,94% (3 млрд 686,314 млн МВт-ч), ПНТ – 11,06% (458,347 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии производителями в ОРЭ в 2017 году увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом – с 859,2 грн за 1 МВт-ч до 961,1 грн за 1 МВт-ч.

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