Экономика

12:47 31.01.2018

НБУ на первом аукционе в среду купил $30 млн по курсу 27,8278 грн/$1

НБУ на первом аукционе в среду купил $30 млн по курсу 27,8278 грн/$1

 Национальный банк Украины (НБУ) во время первого аукциона в среду по покупке до $30 млн удовлетворил одну заявку на соответствующую сумму по курсу 27,8278 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион были поданы 44 заявки на $105,6 млн по курсу от 27,8278 грн/$1 до 28,865 грн/$1.

Вслед за первым аукционом по покупке Нацбанк объявил второй, объемом до $100 млн. Конкурентные заявки на аукцион принимались до 12:00 кв.

В последний раз Нацбанк выходил на рынок с предложением покупки 29 августа 2017 года. Тогда НБУ купил $32,2 млн по курсу до 25,459 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,4545 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 12:00 кв укрепился до 27,8509 грн/$1 с 28,0088 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $246,52 млн.

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Интерфакс-Украина
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