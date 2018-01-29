Экономика

10:06 29.01.2018

Начало 2018 г. на рынке M&A стало самым бурным со времени бума доткомов - Dealogic

 Компании мира в январе (по 26-е число включительно) объявили слияния и поглощения на $273 млрд - столь активного начала года не наблюдалось уже 18 лет, со времени бума доткомов, свидетельствуют данные аналитической компании Dealogic.

Усиление роста мировой экономики, ралли на рынках акций по всему миру и налоговая реформа в США поддерживают уверенность советов директоров в завтрашнем дне, пишет Financial Times.

"Хотя многие из январских соглашений прорабатывались последние несколько месяцев, налоговая реформа придала покупателям дополнительную уверенность в необходимости заплатить требуемую цену, чтобы заключить сделку", - заявил один из руководителей департамента M&A в JPMorgan Chase & Co. Крис Вентреска.

Изменения налогового законодательства были согласованы в США в конце декабря. По словам К.Вентрески, они обеспечивают крупным компаниям возможность репатриации прибыли из-за рубежа по более низким ставкам, чем ранее, и тем самым снижают потребность в долговом финансировании масштабных приобретений.

В число крупнейших сделок входит поглощение американского электроэнергетического концерна Scana компанией Dominon Energy за $14,6 млрд, сделка фармкомпания Sanofi и Bioverativ на $11,4 млрд, а также покупка группой Bacardi производителя текилы Patron за $5,1 млрд.

В понедельник были объявлены еще несколько сделок, поэтому итоговая сумма M&A за январь будет выше.

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