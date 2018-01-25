МХП в 2017г сохранил продажи курятины и производство на уровне 2016г

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2017 году продал внешним потребителям 532,727 тыс. тонн куриного мяса, что соответствует уровню 2016 года.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской биржи в четверг, в четвертом квартале 2017 года он продал 113,746 тыс. тонн курятины, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2016 года в основном в результате значительного сокращения запасов курятины и увеличения экспорта в первом полугодии 2017 года.

Объемы производства курятины в октябрь-декабре 2017 года сократились на 1% - до 141,544 тыс. тонн, а в целом за год остались на уровне 2016 года и составили 566,242 тыс. тонн.

Мощности компании по производству курятины в течение отчетного периода работали на 100%.

Объемы внутренних продаж МХП в четвертом квартале и в целом за год снизились приблизительно на 18% и 9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2016 года.

Объем экспорта курятины в октябре-декабре 2017 года сократился на 5% - до 45,042 тыс. тонн. За 12 месяцев экспорт курятины вырос на 16% по сравнению с 2016 годом и составил 220,983 тыс. тонн, следуя стратегии снижения запасов курятины и из-за значительных объемов экспорта за первое полугодие 2017 года.

В МХП указали, что компания продолжает следовать как стратегии географической диверсификации, так и оптимизации ассортимента товара, направляя основные объемы экспорта курятины в страны ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки. Из общего объема продаж курятины экспорт за 12 месяцев 2017 года составил около 41% против 36% по результатам 2016 года.

Средняя цена на курятину (средневзвешенный показатель экспортной и внутренней цены) в четвертом квартале 2017 года выросла на 34% год к году и составила 40,71 грн за 1 кг. За 2017 год средняя цена на курятину составила 35,63 грн, что на 25% выше показателя 2016 года. Рост цены год к году вызван в основном ростом экспортной цены.

Средняя цена на курятину МХП в долларах США в четвертом квартале 2017 года выросла на 29% год к году, а за 2017 год выросла на 21% год к году.

Объемы производства на МХП колбас и готовых мясных изделий в сентябре-декабре 2017 года сократились на 4% - до 8,7 тыс. тонн, за 12 месяцев возросли – на 6%, до 35,9 тыс. тонн.

В то же время средняя цена на колбасные изделия и готовые мясные продукты в течение четвертого квартала возросла на 28% - до 56,07 грн/кг (без НДС), за 12 месяцев - на 16%, до 49,17 грн/кг (без НДС).

В октябре-декабре 2017 года объем продаж подсолнечного масла МХП упал на 23% до 67,569 тыс. тонн, за 12 месяцев – на 9%, до 311,393 тыс. тонн.

Урожай МХП в 2017 году сократился на 15% - до около 2 млн тонн в основном из-за сложных погодных условий, которые негативно повлияли на урожайность всех зерновых культур компании.

Под урожай 2018 года МХП посеяла около 86,57 тыс. га под озимые культуры, из которых около 56% находится под пшеницей, 35% – под рапсом. Все озимые культуры находятся в хорошем состоянии.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.