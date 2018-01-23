Страховая сумма по медстрахованию туристов должна быть не менее EUR30 тыс., от НС - не менее EUE3 тыс. - ЛСОУ

Размер страхового покрытия по договорам страхования медицинских расходов туристов должна составлять не менее EUR30 тыс., а по договорам страхования от несчастного случая - не менее EUR3 тыс.

Такое мнение высказали участники комитета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) относительно страхования в сфере туризма.

Как сообщается в пресс-релизе Лиги страховых организаций Украины, участники заседания, состоявшегося 22 января, обсудили проект закона "О внесении изменений в закон "О туризме", обнародованный Минэкономразвития и торговли для обсуждения и предложения к нему, в частности, нормы статей 9.1 "Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи во время пребывания за границей", ст. 15 "Финансовое обеспечение ответственности туроператора и тур агента>, ст.16 "Страхование туристов при осуществлении туристических поездок>, ст.19.1 "Информирование потребителей об условиях предоставления туристических услуг" и ст.20 "Договор на туристическое обслуживание".

Кроме того, на заседании утвержден обновленный состав комитета по вопросам страхования в сфере туризма. В него вошли представители СК "Альфа Страхование", "Арсенал Страхование", "АСКА", "Военно-страховая компания", "Евроинс Украина", "Индиго", "ПЗУ Украина", "Провидна", "ПРОСТО-Страхование" , "Теком", "Укрфинстрах" и "Уника".