Представитель президента в Раде уверена в поддержке кандидатуры Смолия на пост главы НБУ

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.

"Он профессионал и за него проголосуют", - сказала И.Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Она также отметила, что нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева готова выступить перед парламентом с отчетом о своей работе, как того требуют некоторые фракции.

"Гонтарева в Украине… Я думаю, что Гонтарева придет в парламент и сделает соответствующий отчет", - прогнозирует И.Луценко.

По ее словам, В.Гонтаревой есть что рассказать, "проведена огромная банковская реформа".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост исполняющего обязанности главы центробанка Я.Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

Пресс-служба НБУ 19 января сообщила, что В.Гонтарева в настоящее время находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде.