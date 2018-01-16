Экономика

15:33 16.01.2018

Данилюк настаивает на реоранизации ГФС и увольнении Насирова

Данилюк настаивает на реоранизации ГФС и увольнении Насирова

Министр финансов Александр Данилюк протестует против отмененных в его отсутствие Кабинетом министров ранее принятых решений о реорганизации структуры Государственной фискальной службы (ГФС), привлечении в ведомство новых людей и окончательной ликвидации налоговой милиции.

"Планирую исправить это недоразумение", – написал глава Минфина на своей странице в Facebook.

Он отметил, что отмененные акты предусматривали уменьшение полномочий руководителей областных ГФС.

"Сейчас существуют квоты, предусматривающие распределение должностей в региональных таможнях и налоговых между сферами влияния. Контролируя региональные органы ДФС, местные "князьки" и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны", – описал текущую ситуацию А.Данилюк.

Он подчеркнул, что одним из первых, кто публично обрадовался решению об отмене концепции реформы, был Роман Насиров, отстраненный правительством в начале марта 2017 года с должности главы ГФС в связи с обвинениями, выдвинутыми в его адрес Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Министр напомнил, что Минфин уже давно обратился в Кабмин по поводу увольнения Р.Насирова, но соответствующего решения не было.

"Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства", – заявил А.Данилюк, указав на необходимость утверждения полноценного руководителя ГФС для ее реформирования.

Глава Минфина также сообщил, что обсуждал сложившуюся ситуацию с премьер-министром Владимиром Гройсманом и получил заверения в поддержке реформы ГФС.

"Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС", – написал А.Данилюк.

Как сообщалось, постановление о реформировании ряда территориальных органов ГФС, принятое Кабмином в 2017 году, предполагало создание двух новых юрлиц – Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и Энергетическая таможня должны были реорганизоваться путем присоединения к Межрегиональной. Объединенные государственные налоговые инспекции предполагалось присоединить к главным управлениям ГФС в областях, а последние вместе с Офисом крупных плательщиков налогов – к Межрегиональному главному управлению ГФС.

Кабмин отменил решение о реорганизации ГФС и концепцию реформирования ведомства на заседании 11 января. В.Гройсман, комментируя на следующий день это решение, назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.

"Мы отменили ряд решений, которые были сформированы как концепция реформы ГФС. Но они бы не привели ни к каким необходимым изменениям, так как требовали еще много, много изменений в законодательстве. Эта концепция была абсолютно бессодержательной", – заявил премьер.

По его мнению, отмена этих решений никоим образом не влияет на положительные изменения в ГФС.

В.Гройсман также отметил, что доволен работой и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

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