Fiat Chrysler может удвоить прибыль к 2022г благодаря бренду Jeep

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) может увеличить свою прибыль в два раза к 2022 году, если в полной мере использует потенциал бренда Jeep, считает главный исполнительный директор FCA Серджио Маркьонне.

Jeep может занять до 20% мирового рынка внедорожников, то есть довести продажи до 5 млн в год, заявил С.Маркьонне в интервью агентству Bloomberg перед началом международного автосалона в Детройте.

В этом бренду поможет снижение налогов в США. Налоговая реформа может увеличить прибыль компании на $1 млрд в год, сказал С.Маркьонне.

Новая пятилетняя стратегия развития FCA будет представлена 1 июня 2018 года.

Также С.Маркьонне подтвердил свое намерение уйти в отставку с поста главы FCA в начале 2019 года. Он руководит компанией с 2004 года. Его возможными преемниками могут стать финансовый директор компании Ричард Палмер, глава бренда Jeep Майк Мэнли и руководитель европейского подразделения Альфредо Альтавилла.

Акции FCA на торгах в Милане растут на 1,3%. За последние 12 месяцев капитализация компании взлетела на 121%, до 37,3 млрд евро.