В Травневом и Гладосово полностью восстановлена выплата пенсий

В пос.Травневое и Гладосово Донецкой областной, которые в конце ноября 2017 года, вернулись под контроль украинского правительства, полностью восстановили выплату пенсий, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Как сообщает Наталья Советов, начальник главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, всю накопленную задолженность по пенсиям люди получили до нового года, и в дальнейшем начисление и выплата пенсий им осуществляется в штатном режиме", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его информации, в Гладосово украинскую пенсию получает 15 пенсионеров, в Травневом - 45.