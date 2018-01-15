Расходы Газпрома на "Силу Сибири" за 2015-18гг перевалили за 0,5 трлн рублей

Суммарные расходы "Газпрома" на строительство магистрального газопровода "Сила Сибири" с 2015 по 2018 год уже перевалили за полтриллиона рублей, складываясь на данный момент в сумму 523 млрд рублей.

В регулярно публикуемом "Газпромом" файле "Об инвестиционной программе ПАО "Газпром" в сфере транспортировки газа по трубопроводам" суммарная цифра (как и раньше) приводится в ценах на начало 2011 года - 799,9 млрд рублей и невозможно дать оценку реальной величине расходов по проекту с учетом инфляции.

В первоначальной версии бюджета 2018 года на "Силу Сибири" направляется 217,988 млрд рублей. В 2017 году (в окончательной версии) было 209,853 млрд рублей, в 2016 - 75,878 млрд рублей, в 2015 - 19,277 млрд рублей.