Аэропорт Таллина в 2017г увеличил пассажиропоток на 19%, в декабре - на 18%

Таллиннский аэропорт в 2017 году обслужил рекордное количество пассажиров - 2 млн 648,361 тыс. человек, что на 19% больше, чем в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в декабре прошлого года было обслужено 188,600 тыс. пассажиров, что на 18,1% превысило показатель декабря 2016 года.

"Благоприятная экономическая среда поощряла спрос на регулярные рейсы в течение всего (2017 - ИФ) года, кроме того значительно выросло число пассажиров чартерных рейсов", - отметил коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Число пассажиров чартерных рейсов в прошлом году возросло на 31%.

Таллиннский аэропорт в 2018 году прогнозирует дальнейший рост числа пассажиров, поскольку появятся дополнительные рейсы по уже действующим маршрутам - в Лондон, Киев и Копенгаген, а также откроются новые маршруты - на Мальту, в Пафос (Кипр), Охрид (Македония) и Констанцу (Румыния).

В прошлом году регулярные рейсы из Таллинна выполняли 16 авиакомпаний, рыночная доля авиакомпании Nordica составила 23%, airBaltic, Finnair, Lufthansa и Ryanair - от 9% до 15%. Средняя заполняемость рейсов равнялась 69%.

Из Таллинна обслуживались рейсы по 25 маршрутам, с учетом сезонных летних линий - 36. Были открыты новые направление в Санкт-Петербург, Гетеборг и Гамбург, рейсы в Таллинн из лондонского аэропорта "Хитроу" начала выполнять British Airways.