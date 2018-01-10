Экономика

12:27 10.01.2018

Сумское НПО поставит партию емкостей для украинского ООО "Азимут"

Сумское НПО поставит партию емкостей для украинского ООО "Азимут"

ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" по заказу ООО "Азимут" (Киевская обл.) начало производство партии емкостей, которые будут применяться заказчиком в циркуляционной системе при хранении и транспортировке нефтепродуктов, сообщается на сайте объединения.

"В прошлом году СНПО уже отгружало подобные емкости для этой компании, и уровень работ удовлетворил заказчика, поэтому он заказал еще 10 единиц", – цитируется в сообщении ведущий менеджер дирекции по продажам Николай Калитаев.

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По его словам, одна емкость весит около 12 тонн. Их поставка запланирована на первый квартал 2018 года.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

НПО в 2016 году сократило чистый убыток на 35% к 2015 году - до 1,14 млрд грн, чистый доход снизился на 31,4% - до 1 млрд 165 млн грн. Показатели деятельности в 2017 году пока не оглашались.

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