Сумское НПО с осени будет производить электричество для "Энергорынка" и генерировать тепло для собственных нужд

ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" завершило крупный внутренний инвестиционный проект по капитальному ремонту когенерационной газотурбинной установки мощностью 16 МВт (ЭГТУ-16), которая некоторое время была законсервирована, сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в восстановление установки составили около 22 млн грн.

"Эксклюзивность объекта в том, что он способен производить не только электроэнергию, но и попутно генерировать тепловую", - отмечается в пресс-релизе.

Газотурбинная установка была введена в эксплуатацию в 2001 году и функционировала в течение последующего десятилетия, однако со временем ее рентабельность оказалась под вопросом.

"Тарифы на электричество были низкими, а природный газ, являющийся топливом для ЭГТУ-16, начал дорожать. Тогдашний анализ показал, что объект экономически не оправдан, и его законсервировали. Но времена изменились, и когда в 2016 году просчитывалась приблизительная окупаемость инвестпроекта, речь шла о 2-3 годах. Однако в связи с последними стремительными изменениями тарифов, думаю, что ЭГТУ-16 перейдет на прибыльность еще раньше", – цитирует пресс-служба главного инженера СНПО Алексея Жукова.

Ключевым стимулом для предприятия в сообщении называется достижение максимальной энергоэффективности и экономного потребления носителей.

По словам начальника энергоучастка Виктора Одинцова, результаты завершенных на днях испытаний ЭГТУ-16 даже превысили заложенные технические параметры - установка генерирует 14,5 МВт электричества в час при проектной мощности 13,4 МВт, и выдает 22 Гкал тепловой энергии вместо запланированных 21 Гкал.

"Надо учесть, что испытания проводились при достаточно теплой температуре. Зимой показатели могут быть еще выше, поскольку котел будет "реагировать на погоду" и становиться более производительным. Кроме того, удельные нормы потребления установкой природного газа значительно ниже, чем у других теплогенерирующих компаний", – отмечает В.Одинцов.

Согласно сообщению, на стационарную работу энергоустановка должна выйти в октябре. Сгенерированное электричество, в соответствии с требованиями законодательства, Сумское НПО планирует продавать ГП "Энергорынок", а тепловой энергией будет отапливать свои производственные площадки.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

В 2016 году, по предварительным данным, объединение сократило чистый убыток на 35% к 2015 году - до 1,143 млрд грн, чистый доход пока не обнародовало ( в 2015 году он составил 1,7 млрд грн).