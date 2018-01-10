Европейские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают статданные из Великобритании и Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:56 кв опустился на 0,12%, до 399,61 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,29%, итальянский FTSE MIB - на 0,34%, испанский IBEX 35 - на 0,39%. Французский CAC 40 потерял 0,01%, германский DAX - 0,36%.

Как стало известно в среду, объем промышленного производства во Франции в ноябре 2017 года сократился на 0,5% относительно октября, однако вырос на 2,5%. Показатели в целом совпали с оценками рынка.

В перерабатывающем секторе объем производства упал на 1% в помесячном и вырос на 3% в годовом выражении.

Между тем в Великобритании промпроизводство в ноябре выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 0,4% по сравнению с октябрем и на 1,8% относительно ноября предыдущего года.

Промпроизводство в Великобритании растет в помесячном выражении на протяжении семи месяцев подряд, чего не наблюдалось с 1997 года.

Цена бумаг французской нефтегазовой компании Total S.A. снизилась на 0,1% на новости о допэмиссии 7 млн акций, поскольку 21% акционеров решили получить квартальные дивиденды в виде акций.

Курс ценных бумаг британской сети супермаркетов Marks & Spencer повысился на 1,6% на новости, что новым финдиректором компании станет Хамфри Сингер, занимающий аналогичную должность в ритейлере электроники Dixons Carphone Plc.

Капитализация другого британского ритейлера, J Sainsbury, увеличилась на 2,1%. Компания отчиталась о росте сопоставимых продаж за третий финквартал, который включает в себя зимние праздники, на 1,1%.

Акции строительной компании Taylor Wimpey подешевели на 3,5%. Компания сообщила о планах потратить на выплату дивидендов 500 млн фунтов ($677 млн) в 2018 году.

Стоимость бумаг британских банков RBS Plc, HSBC и Standard Chartered увеличилась на 3,1%, 2,6% и 2,1% соответственно.

Также дорожают акции нефтедобывающих компаний вслед за подъемом нефтяных котировок до максимума за три года. Рыночная стоимость BP Plc повысилась на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,7%.

Ценные бумаги французского автопроизводителя Renault подешевели на 0,3% на новости, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в течение пяти лет выделит $1 млрд в инвестфонд, созданный для инвестиции в новые технологии, включая самоуправляемые автомобили и батареи для электромобилей.

Курс акций шведской телекоммуникационной компании Tele2 повысился на 1,4%. Компания сообщила о планах совершить слияние с конкурентом Com Hem AB, оценив компанию в $3,3 млрд.

Рыночная стоимость испанского банка BBVA увеличивается на 0,9% несмотря на то, что банк сообщил о списании 1,12 млрд евро в связи со снижением стоимости его пакета акций Telefonica SA.