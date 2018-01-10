Экономика

11:27 10.01.2018

Суд по иску ИП прекратил охрану знака "KREMONA" за компанией "Рошен"

Суд по иску ИП прекратил охрану знака "KREMONA" за компанией "Рошен"

Суд по интеллектуальным правам во вторник, 9 января, удовлетворил иск подмосковного индивидуального предпринимателя (ИП) Олега Сохацкого к Дочернему предприятию "Кондитерская компания "Рошен" (Киев, Украина) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "KREMONA" (№423199) в отношении товаров 30-го класса МКТУ (напитки на основе кофе, какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к употреблению) вследствие его неиспользования.

В информации на сайте суда говорится, что суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "KREMONA" в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ.

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован на компанию 19 ноября 2010 года до 12 августа 2019 года.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

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