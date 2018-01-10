Экономика

10:42 10.01.2018

Страховщики понесли рекордные убытки из за стихийных бедствий в 2017 году

Страховщики понесли рекордные убытки из за стихийных бедствий в 2017 году

В прошлом году страховой ущерб от стихийных бедствий, включая три масштабных урагана "Харви", "Ирма" и "Мария", был рекордным - $135 млрд, свидетельствуют данные крупнейшей в мире перестраховочной компании Munich Re.

Для мировой экономики совокупные потери достигли в 2017 году $330 млрд, - второго по величине уровня в истории наблюдений. Максимум был зафиксирован в 2011 году, когда из за землетрясения "Тохоку" в Японии экономический ущерб составил $354 млрд. Средний показатель за последние 10 лет с поправкой на инфляцию равнялся $170 млрд.

Munich Re учитывает данные с 1980 года.

В общей сложности в 2017 году наблюдалось 710 природных катастроф, что выше среднего показателя за предыдущие 10 лет (605 в год) и за последние 30 лет (490 в год).

Убытки от сезона ураганов в 2017 году стали максимальными за все время наблюдений - $215 млрд, из них застрахованы менее 43% - $92 млрд.

"Экстремальные природные катастрофы показали, насколько важную роль играет страхование в процессе абсорбирования финансовых потерь после таких бедствий", - отмечает член совета директоров Munich Re Торстен Йеворрек.

Число погибших в природных катастрофах в прошлом году оценивается в 10 тыс. человек, тогда как средний показатель за 10 лет - 60 тыс.

Доля убытков, пришедшихся на США, была еще выше обычного - 50% в 2017 году при долгосрочном среднем уровне 32%. Для Северной Америки в целом доля составила 83%.

Согласно подсчетам Национальных центров информации об окружающей среде в США, в январе-октябре 2017 года наблюдалось 15 катастроф в результате метеорологических явлений с ущербом свыше $1 млрд в каждом случае. Текущий рекорд был установлен в 2011 году - 16 событий, однако, вероятно, он был обновлен по итогам прошлого года.

Наиболее существенный ущерб экономике в 2017 году нанес ураган "Харви", который достиг побережья Техаса в августе. Munich Re оценивает совокупные экономические потери от "Харви" в $85 млрд, за всю историю наблюдений по этому показателю он уступает лишь урагану "Катрина".

Однако из за низкой доли застрахованного имущества в регионе распространения "Харви" убытки страховщиков составили около $30 млрд. Для страховщиков самым дорогостоящим оказался сентябрьский ураган "Ирма" - страховые выплаты превысили $32 млрд при общем экономическом ущербе порядка $67 млрд.

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