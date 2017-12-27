Экономика

18:42 27.12.2017

Цена меди в среду поднималась до максимума за 4 года

Цена меди в среду поднималась до максимума за 4 года

Цена меди на Лондонской бирже металлов в ходе торгов в среду поднималась до $7259 за тонну, что является максимальной отметкой с января 2014 года.

Это обусловлено действиями Китая, который потребовал от крупнейшего производителя страны Jiangxi Copper Co. ограничить выпуск металла по крайней мере на неделю для оценки вредных выбросов в регионе. Ранее в декабре аналогичные действия были предписаны второму по величине китайскому производителю меди Tongling Nonferrous Metals Group.

После роста до четырехлетнего пика котировки контрактов на медь с поставкой через три месяца несколько скорректировались вниз - до $7236,5 за тонну ($3,28 за фунт), что на 1,6% превышает уровень на закрытие торгов во вторник.

Таким образом, металл дорожает уже девятую сессию подряд, чего не происходило с 2004 года, отмечает агентство Bloomberg. С начала текущего года цена меди подскочила на 31%, это лучшая динамика после алюминия.

На нью-йоркской бирже Comex котировки мартовских контрактов на медь выросли в среду на 0,2% - до $3,286 за фунт.

Аналитики UBS прогнозируют, что цена меди в 2018 году может подняться до $7400 за тонну. Ранее чилийская компания Codelco, крупнейший в мире производитель меди, заявлял, что котировки могут протестировать рекордный уровень в $10000 за тонну из-за сохраняющегося дефицита поставок.

По данным International Copper Study Group (ICSG), спрос на медь в мире в январе-сентябре превышал выпуск примерно на 181 тыс. тонн.

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