Экономика

17:58 23.03.2018

Япония в феврале увеличила выпуск медной продукции 5-й месяц подряд

Япония в феврале увеличила выпуск медной продукции 5-й месяц подряд

Япония в феврале увеличила производство медного проката на 0,3% относительно того же месяца прошлого года - до 67,915 тыс. тонн, свидетельствуют предварительные данные Ассоциации меди и латуни страны.

Таким образом, повышение показателя было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд.

Между тем поставки медной проволоки и кабеля (включая экспорт и внутренний рынок) в стране в феврале выросли на 0,8% в годовом выражении и составили 55,8 тыс. тонн, согласно предварительным расчетам Ассоциации производителей электропроводов и кабелей Японии.

Япония входит в число крупнейших мировых производителей рафинированной меди.

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