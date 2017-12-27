Украина к 27 декабря произвела почти 1,96 млн тонн сахара - "Укрцукор"

Производство сахара в Украине по состоянию на 27 декабря 2017 года составило 1,96 млн тонн, сообщает Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор".

Согласно сообщению, к настоящему времени сахарные заводы переработали 13,68 млн тонн сахарной свеклы.

Как сообщалось, новый сезон сахароварения в Украине начался 30 августа.

По прогнозам ассоциации, в текущем МГ производство сахара составит ориентировочно 1,9 млн тонн, экспорт может составить около 500 тыс. тонн.

Производство сахара в 2016/2017 МГ составило 2 млн тонн.

Посевные площади под сахарной свеклой в 2017 году составили 318 тыс. га.