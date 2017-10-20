Экономика

10:30 20.10.2017

Повышенные пенсии будут учитываться при назначении субсидий только с мая 2018 года – Рева

Повышенные пенсии будут учитываться при назначении субсидий только с мая 2018 года – Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что повышенные пенсии будут учитываться при назначении жилищных субсидий только с мая 2018 года.

"Новый размер пенсии будет учитываться при назначении субсидии только с мая 2018 года", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

А.Рева отметил, что при назначении субсидий на отопительный сезон повышенные пенсии не будут играть роль.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правительство готовит законопроект, который унифицирует систему предоставления соцпомощи - Рева

Источником финансирования профессиональной пенсионной системы могут быть дополнительные взносы ЕСВ или отчисления с зарплат

Накопительная пенсионная система должна быть негосударственной, а взносы платить работник, а не работодатель - Рева

Кабмин утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы до 2019

В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии

В случае принятия пенсионной реформы минимальная пенсия с 1 октября увеличится до 1452 грн

Предложенная Кабмином схема монетизации субсидий мало чем отличается от клиринга – эксперт

Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 8 мес. увеличились на 22,3%

Кабмин разрешил местным властям продлевать срок подачи заявлений на получение компенсации части субсидии до 1 ноября

Профильный комитет Рады внес в проект пенсионной реформы порядок зачисления стажа предпринимателей

ПОСЛЕДНЕЕ

Казцинк в 2017г намерен увеличить производство цинка на 4,8%, свинца - в разы

В Донецкой области 34 горняка протестовали в четверг, требуя выплаты зарплаты

Киев в ближайшее время получит партию новых троллейбусов и автобусов

Alphabet возглавила новый раунд финансирования Lyft в размере $1 млрд

Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Рассмотрение апелляции на меру пресечения директора "Укргазвыдобутку" перенесли из-за самоотвода судьи

Рынки акций Европы снизились в четверг на новостях из Испании

Доллар США подорожал до максимума в октябре после утверждения бюджета Сенатом

Фондовые индексы АТР растут в пятницу

ЕС будет развивать цифровую экономику и соответствующую нормативную базу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА