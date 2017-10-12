Украина намерена выставить на аукцион принадлежащий Ливии Ан-124 "Руслан"

Украина намерена выставить на международный аукцион принадлежащий Ливии тяжелый транспортный Ан-124 "Руслан" в случае непогашения ливийской стороной задолженности в $1,2 млн за регламентное обслуживание и хранение самолета, переданного ливийцами ГП "Антонов" (Киев) в 2010 году, сообщила в четверг юридическая фирма "Ильяшев и партнеры".

Согласно сообщению пресс-службы ЮФ, ГП "Антонов" обратилось в Святошинский районный суд Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на принудительное исполнение принятого в мае в пользу ГП "Антонов" решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ) о взыскании 32 млн грн с исполнительного органа по специальным авиаперевозкам Ливии, выступающего правопреемником пригнавшей самолет в Украину на обслуживание в 2010 году ливийской государственной авиакомпании Libyan Arab ir Cargo.

"Ливийский государственный орган добровольно решение арбитражного суда не выполнил. ГП "Антонов", защищая свои законные права, вынужден просить обратить взыскание на самолет Ан-124-100 "Руслан", принадлежащий ливийской стороне и находящийся в Киеве. В случае непогашения задолженности, самолет будет выставлен государственной исполнительной службой (ГИС Министерства юстиции-ИФ) на аукцион", - приводится в пресс- релизе комментарий старшего партнера ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Романа Марченко.

Как уточнил Р.Марченко агентству "Интерфакс-Украина", переданный ливийцами на регламентные работы и хранение в Украину транспортник, должен был быть передан заказчику в 2012 году, однако тот не смог забрать его в связи с военными действиями в Ливии.

"В силу отсутствия прогресса в переговорах с ливийской стороной о дальнейшей судьбе самолета, а также накоплением задолженности за его хранение, в 2016 году ГП "Антонов" обратилось с судебным иском в МКАС, который принял решение о взыскании $1,2 млн в пользу украинского предприятия. В случае невыполнения судебного решения, самолет будет выставлен на международный аукцион. Стартовая цена будет определена независимым оценщиком Минюста", - сообщил он.

Как сообщалось, Украина продала два транспортных Ан-124-100 "Руслан" Ливии в начале 2000-х. Стоимость сделки не озвучивалась.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения, с 2016 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" - "Авиалинии Антонова" – один из ведущих мировых операторов Ан-124-100 "Руслан", который в течение многих лет задействован на международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых грузов. В активе компании - также выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).