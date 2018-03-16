Экономика

16:00 16.03.2018

"Антонов" ведет переговоры с Ливией о восстановлении летной годности находящегося на хранении в Украине с 2010г ливийского Ан-124-100 "Руслан"

"Антонов" ведет переговоры с Ливией о восстановлении летной годности находящегося на хранении в Украине с 2010г ливийского Ан-124-100 "Руслан"

ГП "Антонов" (Киев) ведет переговоры с Ливией о восстановлении летной годности находящегося на хранении в Украине с 2010 года ливийского тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн.

"В настоящее время ГП "Антонов" и ливийский исполнительный орган по специальным авиаперевозкам Ливии, выступающий правопреемником пригнавшей в Украину на обслуживание в 2010 году Ан-124-100 "Руслан" ливийской государственной авиакомпании Libyan Arab Air Cargo, при участии потенциального арендатора самолета – ливийской Blue Bird Aviation Company, ведут переговоры о приемлемом для сторон формате восстановления летной годности транспортника на территории Украины", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

Как уточнил собеседник агентства, на сегодняшний день ливийская сторона обеспечила выполнение принятого в мае 2017 года решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ) о взыскании в пользу ГП "Антонов" с исполнительного органа по специальным авиаперевозкам Ливии $1,3 млн за регламентное обслуживание и хранение самолета в Украине в период с 2010 по 2013 годы.

"При условии, что переговоры по условиям восстановления летной годности самолета не приведут к результату, ГП "Антонов" будет вынуждено подать в судебные инстанции новый иск о взыскании с ливийской стороны еще порядка $4 млн за хранение самолета на территории Украины в 2013-2018 годах. Речь идет о т.н. госсборе за парковку", - отметил Р.Марченко.

Как уточнил собеседник агентства, переданный ливийцами на регламентные работы и хранение в Украину транспортник, должен был быть передан заказчику в 2012 году, однако тот не смог забрать его в связи с военными действиями в Ливии.

Как сообщалось, Украина продала два транспортных Ан-124-100 "Руслан" в начале 2000-х. Стоимость сделки не озвучивалась.

ГП "Антонов" – ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения, с 2016 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Авиатранспортное подразделение ГП "Антонов" - "Авиалинии Антонова" – один из ведущих мировых операторов Ан-124-100 "Руслан", который в течение многих лет задействован на международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых грузов. В активе компании - также выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution).

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